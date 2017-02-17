〈北部〉「三寶」危害 不打方向燈暴增2.6倍

2017-02-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕當心馬路三寶出沒！新北市政府交通事件裁決處昨天公布一○三年至一○五年近八百萬筆違規資料，分析民眾最常檢舉的違規「三寶」行為，包括不管燈、不管線、不管人三種類別，其中一○五年不打方向燈件數，相較一○四年暴增二六七％，高居檢舉項目之冠。

行車紀錄器普及 檢舉翻倍成長

交通裁決處長李忠台指出，近年行車紀錄器及手機錄影裝置普及，交通違規檢舉管道便利，資料顯示，一○三年僅有七萬餘件，一○四年達十五萬餘件，一○五年翻倍成長，達三十八萬件。

分析發現，民眾最厭惡危害他人安全的「三寶」行為是不管燈、不管線、不管人，違規樣態包含不打方向燈、闖紅燈、不依標線行駛、逆向行駛、跨車道行駛、中間車道直接左右轉彎等。

其中不打方向燈由一○三年的三六六五件、一○四年的五七一三件，到一○五年驟增至二○九四五件，成長率高達二六七％。

李忠台表示，在超速行駛項目上，違規行為人的年齡，平均分布於二十一至六十歲間，各年齡層無顯著差異，顯示不是年輕人才會超速；較常發生闖紅燈時段，則是人車較少的下午三至四點，推測是駕駛趕著接孩子下課或下班，對道路交通號誌辨識度或反應時間較低。