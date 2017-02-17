〈北部〉基大華二路死亡彎道 將增測速照相
2017-02-17
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵大華二路四十六號附近Ｕ型彎道，車多車速快、視線不佳，日前一名八十多歲老婦過馬路時，慘遭重機輾斃，回不了家，交通單位與市議員昨天到場勘查，將增設警示標誌、編列預算增設測速照相器，並研議調降速限為四十公里、增設號誌等改善措施，讓居民出入平安。
大華二路四十六號附近二百多公尺的Ｕ型彎道，因路型與車速較快，經常發生事故，雖設有一支測速照相器，但速限設定為五十公里，一有狀況駕駛人往往來不及反應，日前一名八十多歲的老婦人，穿越馬路回家時被重機撞死，距家門口僅幾步之遙。
副議長蔡旺璉、市議員蘇仁和、張耿輝、楊秀玉和交旅處、交通隊、三分局等單位，昨天下午到現場勘查。
市議員認為，該路段視線不良，大型貨車多、車速快，公車站牌前後都是雙黃線，又沒有人行穿越道，居民怎麼過馬路搭公車？紛紛要求設置行人穿越道、手動式行人專用號誌、易肇事路段標誌，部分路段雙黃線改為分向線（虛線），並調降速限為四十公里、增設測速照相器，保障居民出入安全。
速限 擬調降為四十公里
經討論後，決定先增設當心行人警示標誌，部分路段雙黃線先改為分向線，並編列預算增設測速照相器，研議增設號誌、速限降低為四十公里。
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