| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷 捲入閨蜜干政醜聞 三星少主李在鎔被捕
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗栗3人74級分 都想從醫

2017-02-17

〔記者彭健禮、蔡政珉、許展溢／綜合報導〕大學學測成績昨天公布，苗栗縣有九人七十級分以上。私立建臺高中有六人、國立苗栗高中有兩人、國立苑裡高中一人，其中，建臺的林延瑋、鍾承叡及國苑的許俊偉都是七十四級分，為縣內最高分。

建臺高中表示，今年學測試題較去年難，但建臺總級分達頂標六十二級分以上有卅一人，六十級分以上四十人，都較去年進步；六名七十級分以上學生可望錄取醫學相關科系，林延瑋及鍾承叡都以國立陽明大學醫學系為第一志願。

苑高六十級分以上有四人，許俊偉寫下苑高學測最高分紀錄；許俊偉說，每天放學後苦讀到午夜，考前半年不接觸電腦、手機，抱持破釜沈舟的心態，希望未來藉由繁星計畫錄取牙醫系。

苗栗高中六十級分以上有十二人，較去年五人增加一倍多；其中，曾昱文、張靜汝三年前會考成績分別為四A一B、三A二B，雖不突出，但兩人認真學習，都考得七十級分，可望上台大資訊工程、電機相關學系，張靜汝也考慮申請醫學院；另，國立竹南高中六十級分以上有八人，其中三人達頂標六十二級分以上。

廣告
  • 苑高許俊偉（中）七十四級分。（記者蔡政珉攝）

    苑高許俊偉（中）七十四級分。（記者蔡政珉攝）

  • 建臺的林延瑋（右）、鍾承叡（左）七十四級分。（記者彭健禮攝）

    建臺的林延瑋（右）、鍾承叡（左）七十四級分。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
武陵4、私校3 桃園全市7人滿級分

大學學測昨天公布成績，全市共有七人滿級分，分別為國立武陵高中四人、私立復旦高中兩人、私立新興高中一人；國立陽明高中則有兩人七十三級分；在市立高中方面，大園高中、南崁高中各有一人七十二級分。74級分 武…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：〈北部〉苗栗3人74級分 都想從醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.