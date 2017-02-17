〈北部〉苗栗3人74級分 都想從醫
2017-02-17
〔記者彭健禮、蔡政珉、許展溢／綜合報導〕大學學測成績昨天公布，苗栗縣有九人七十級分以上。私立建臺高中有六人、國立苗栗高中有兩人、國立苑裡高中一人，其中，建臺的林延瑋、鍾承叡及國苑的許俊偉都是七十四級分，為縣內最高分。
建臺高中表示，今年學測試題較去年難，但建臺總級分達頂標六十二級分以上有卅一人，六十級分以上四十人，都較去年進步；六名七十級分以上學生可望錄取醫學相關科系，林延瑋及鍾承叡都以國立陽明大學醫學系為第一志願。
苑高六十級分以上有四人，許俊偉寫下苑高學測最高分紀錄；許俊偉說，每天放學後苦讀到午夜，考前半年不接觸電腦、手機，抱持破釜沈舟的心態，希望未來藉由繁星計畫錄取牙醫系。
苗栗高中六十級分以上有十二人，較去年五人增加一倍多；其中，曾昱文、張靜汝三年前會考成績分別為四A一B、三A二B，雖不突出，但兩人認真學習，都考得七十級分，可望上台大資訊工程、電機相關學系，張靜汝也考慮申請醫學院；另，國立竹南高中六十級分以上有八人，其中三人達頂標六十二級分以上。
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