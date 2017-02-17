〈北部〉《大學學測》麵包店打工 「黑手」之子衝出72級分

2017-02-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學學測成績公布，苗栗縣私立建臺高中學生連啟賢，父親在苗栗市開汽車修理廠，母親從中國湖南嫁來台，在麵包店擔任服務員；雙親都忙於打拚生計，沒有太多時間陪伴，但他自重自愛，認真讀書，考得七十二級分，將以台大電機為目標。

新住民媽媽鼓勵

連啟賢的家境並不富裕，父親的修車廠近十年來生意不好做，連啟賢高一、高二時，放學後不時得到媽媽上班的麵包店打工。

連啟賢的班導師陳世明看出他是個聰明的孩子，有能力翻轉家境，到啟賢家家訪時，請啟賢的奶奶、雙親給予支持、鼓勵，強調「啟賢有朝一日，一定能光宗耀祖！」

陳世明說，啟賢高一、高二時文科較弱，但數理科表現優異，高三參加晚自習後全力以赴，衝出好成績，果然揚眉吐氣；學校預估連啟賢的成績，可望上台大理工相關學系。

連啟賢表示，爸爸承接爺爺開設的汽車修理廠，他從小就知道「做黑手的辛苦」，爸爸也經常叮嚀他「要好好讀書！」他以台大電機為第一志願，希望朝研發領域邁進，「讓爸媽以後不用這麼辛苦！」