〈北部〉《大學學測》竹市4生滿級分 多未補習
竹中2人、竹女及實中各1人
〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕大學學測成績昨天公佈，新竹市四人滿級分，其中新竹高中二人、新竹實驗中學及新竹女中各一人，當中三人從不補習，學習訣竅都是上課認真、立即搞懂並有效率分配讀書時間。
新竹女中數理資優班林宛萱是科展常勝軍， 從不補習，連參考書也沒買過，務求所有問題都要在課堂內弄懂，將申請台大醫科與台大電機。
新竹實驗中學科學班蔡霖東，參加學校熱門音樂社，是彈奏貝斯的高手，他說，高二時還有點混，學測前一百五十天才開始衝刺，沒補習過的他，靠擬定讀書計畫與確實完成，拿到滿級分，他打算申請香港大學經濟系及台大法律系，正在清大修大一微積分。
新竹高中數理資優班吳文華，平時以每週為規劃，按表念書，且從不補習，上課認真聽講，回家將所學重新複習、消化，考前衝刺是反覆練考古題，遇到問題弄到懂。他已自行先修大一物理課程，將以台大物理系為目標，朝研究員邁進。
新竹高中謝長達每天十一點就寢，平時只補英語，強調「上課認真，學測就不辛苦！」未來想讀台大物理系或數學系，希望成為優秀的老師。
新竹實驗中學一人滿級分，全校一五二名考生有一三三人分數在頂標六十二級分之上 ，七十級分以上達五十四人 。
新竹高中兩人滿級分，七十級分以上有五十九人，全校均標為六十級分，超過全國頂標人數三一六人；新竹女中一人滿級分，七十級分以上有四十人，五十五級分（前標）以上有五二三人；建功高中最佳成績為七十級分，達全國頂標人數卅人。
新竹縣方面，竹北高中六十二人超過全國頂標六十二級分， 其中王維祥、許郁汶七十一級分最高；竹東高中達六十級分以上有四人，最高六十二級分的李苡丞從未補習。
湖口高中張吉賢六十四級分最高；私立忠信學校達全國頂標六十二級分以上有十一人 ，三人拿到六十九級分。
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標題：〈北部〉《大學學測》竹市4生滿級分 多未補習
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