| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷 捲入閨蜜干政醜聞 三星少主李在鎔被捕
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉台中一中6傑學測滿級分 雙雄國中會考也滿分

2017-02-17

〔記者蘇孟娟、何宗翰、陳建志、張軒哲／台中報導〕大學學測成績出爐，台中一中今年六人滿級分，其中張集貴與陳昶文國中會考也滿分（五A++、作文六級分），是「雙冠王」；其餘衛道中學有五人滿級分，台中女中有三人滿級分，曉明女中也有二人滿級分，明道中學則有一人滿級分。

台中一中今年包括張集貴、謝旻廷、林佳翰、陳昶文、黃彥澄及謝昊頤是滿級分六傑，其中張集貴與陳昶文三年前的國中會考也滿分，是實力超強的「雙冠王」。

不過，雙冠王之一的張集貴喜愛電腦程式設計，曾因邊讀書邊硬讀程式設計，成績一度落到全校二百名，在最後衝刺階段整日讀書、勤練題目，學測發揮實力，未來想讀資工。

至於陳昶文除學科實力強外，也寫得一手好文章，國小起就愛寫作的他，已創作兩部多達二、三十萬字的長篇小說，也曾獲一中女中聯合文學獎，他認為寫作是興趣，未來想讀醫科服務人群。

此外，黃彥澄的父親在他小學時車禍過世，加上自己有過敏體質，從小就想幫助更多人，對生物有興趣的他更夢想能研發新藥治療癌症，未來也想讀醫科。

今年衛道中學包括柯博獻、陳辰瑋、陳威宇、鄒隆廷及林奕軒也考出滿分，其中柯博獻校排名一度僅在全校二百名左右，考前衝刺，一舉拚出滿級分佳績，讓師長及同學眼睛一亮。

台中女中則包括李岱芸、林鑛紡及黃衣喬均是滿級分，曉明女中則有陳蓉秀、陳品妘獲得滿級分佳績。

雙胞胎真行 兄75、弟67級分

明道中學雙胞胎兄弟許富鈞、許富凱高中三年同班，兩兄弟分別獲七十五級分和六十七級分，考出滿級分的哥哥許富鈞也是地理奧林匹亞的全國決賽選手、國家地理知識大競賽的全國決賽選手，曾於全國小論文競賽研究天文，更是馬拉松好手，在師長眼中具備優秀的時間管理能力，以勤勉的態度拚下滿級分的好成績。

清苦陳彥霖 沒補習拿62級分

市立清水高中成績表現不俗，最高分六十九級分何苡寧，計有廿五位學生成績在六十級分以上，其中，弱勢生陳彥霖家境清苦，父親為油漆工、母親因罹患小兒麻痺無法工作，彥霖就學期間從未補習，靠自己苦讀，學測考出六十二級分，可望錄取國立中央、中山等大學。

國立興大附中有廿二人達七十級分以上，其中實驗班與資優班均標皆達六十六級分，其中陳弈豪考出七十四級分將力拚醫科；同樣考出七十四級分的徐一琁，則以台大心理系為第一志願。 而考出七十四級分的徐一琁、七十二級分的林采瑩和七十級分的張家旗，三人都是校內大里國光扶輪社扶少團的成員，堪稱「扶少三傑」。

私立僑泰高中今年六十級分以上則有四十五人，其中梁祐禎考出最高分的七十四級分，因熱愛數學，將以台大數學系為第一志願。

廣告
  • 台中一中六傑滿級分，由左至右為陳昶文、黃彥澄、謝昊頤、陳木柱（校長）、謝旻廷、張集貴、林佳翰。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中六傑滿級分，由左至右為陳昶文、黃彥澄、謝昊頤、陳木柱（校長）、謝旻廷、張集貴、林佳翰。（記者蘇孟娟攝）

  • 清水高中陳彥霖從未補習靠苦讀，可望考上國立大學，校長賴昭呈給予祝賀（右）。 （記者張軒哲攝）

    清水高中陳彥霖從未補習靠苦讀，可望考上國立大學，校長賴昭呈給予祝賀（右）。 （記者張軒哲攝）

  • 明道中學雙胞胎哥哥許富鈞（左）學測獲七十五級分，雙胞胎弟弟許富凱（右）則獲六十七級分。 （記者何宗翰攝）

    明道中學雙胞胎哥哥許富鈞（左）學測獲七十五級分，雙胞胎弟弟許富凱（右）則獲六十七級分。 （記者何宗翰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
投縣最高73級分 目標台大資工

數學科難 高分群學生減少十二年國教首屆畢業生學測成績出爐，今年數學科太難，讓南投縣社區高中的高分群普遍減少，未出現滿級分，最高分是普台高中綦…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：〈中部〉台中一中6傑學測滿級分 雙雄國中會考也滿分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.