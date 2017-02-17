〈中部〉台灣燈會燈王 浴火重生再亮相
2017-02-17
〔記者廖淑玲／雲林報導〕鳳凰浴火重生，遭焚毀的台灣燈會機關團體組燈王昨晚重新在虎尾主燈區啟燈，全場喝采。燈區還推出「客家天穿日」、「志工之夜」為燈會再掀高潮。
台灣燈會虎尾主燈區全國花燈競賽機關團體組的台中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」燈王，十二日下午被燒毀，經創作團隊台中監獄收容人趕工三天三夜完成修復，昨晚在法務部矯正署副署長郭鴻文、雲林第二監獄典獄長吳承鴻、台中監獄副典獄長林順斌、雲林縣副縣長丁彥哲共同啟燈下，重新回到燈區。
郭鴻文說，台中監獄奪得燈王後，花燈製作團隊還沉浸在喜悅的氛圍時，就付之一炬，作品外觀表布嚴重燻黑、焚毀，內部鐵製骨架及配電線路也被大火熔毀。雖然作品幾近難以修復，但花燈設計理念就是「浴火鳳凰．振翅高飛」，大家日夜搶修，讓燈王再現。
台中監獄製作團隊成員之一表示，經歷此次修復過程，體驗「天下無難事」，同心協力，就能解決來自四面八方的問題與困難，燈王重生過程，也是更生人重返社會的寫照。
下午燈區並舉辦「客家天穿日」，燈會推廣大使「奇萌籽」帶領遊客大跳萌萌噠專屬舞蹈快閃，燈區歡樂聲不斷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
投縣最高73級分 目標台大資工
數學科難 高分群學生減少十二年國教首屆畢業生學測成績出爐，今年數學科太難，讓南投縣社區高中的高分群普遍減少，未出現滿級分，最高分是普台高中綦…
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉台灣燈會燈王 浴火重生再亮相
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分