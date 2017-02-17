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〈中部〉台灣燈會燈王 浴火重生再亮相

2017-02-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕鳳凰浴火重生，遭焚毀的台灣燈會機關團體組燈王昨晚重新在虎尾主燈區啟燈，全場喝采。燈區還推出「客家天穿日」、「志工之夜」為燈會再掀高潮。

台灣燈會虎尾主燈區全國花燈競賽機關團體組的台中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」燈王，十二日下午被燒毀，經創作團隊台中監獄收容人趕工三天三夜完成修復，昨晚在法務部矯正署副署長郭鴻文、雲林第二監獄典獄長吳承鴻、台中監獄副典獄長林順斌、雲林縣副縣長丁彥哲共同啟燈下，重新回到燈區。

郭鴻文說，台中監獄奪得燈王後，花燈製作團隊還沉浸在喜悅的氛圍時，就付之一炬，作品外觀表布嚴重燻黑、焚毀，內部鐵製骨架及配電線路也被大火熔毀。雖然作品幾近難以修復，但花燈設計理念就是「浴火鳳凰．振翅高飛」，大家日夜搶修，讓燈王再現。

台中監獄製作團隊成員之一表示，經歷此次修復過程，體驗「天下無難事」，同心協力，就能解決來自四面八方的問題與困難，燈王重生過程，也是更生人重返社會的寫照。

下午燈區並舉辦「客家天穿日」，燈會推廣大使「奇萌籽」帶領遊客大跳萌萌噠專屬舞蹈快閃，燈區歡樂聲不斷。

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  • 參觀台灣燈會虎尾主燈區的遊客，爭相拍攝浴火重生的燈王。（記者廖淑玲攝）

    參觀台灣燈會虎尾主燈區的遊客，爭相拍攝浴火重生的燈王。（記者廖淑玲攝）

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