〈中部〉田野工場做中學 嘉市木營造注新血
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市得天獨厚的地理位置，曾是全台最大的木材集散地，留下許多木造建築，還發展出木工、製材等技藝與產業，包括後驛里「北港車頭」、嘉義舊監獄木造宿舍群，雖建築頹敗、產業轉移，仍可見當年榮景。社區規劃團隊「台灣田野工場」透過工作坊、田野工作方式，讓三十歲上下的年輕世代「做中學」木營造，冀望留住年輕人或移居嘉市。
台灣田野工場學員李彥萱來自高雄市，十九歲起參加工作坊，大學畢業到嘉市工作，現協助後驛社區打造木作「柑仔店」，將販售檜笛等社區商品。她說，如果沒有當學徒，很難直接進到工班學習，如今社區即田野，邊工作邊學習，了解木工流程和「棉角」（訣竅），再找師傅拜師學藝，能較快進入狀況。
台灣田野工場負責人葉哲岳自聯合大學建築系畢業，受師長及建築事務所任職經驗影響，發現建築不能只在設計圖紙上談兵，要走進社區與居民聊天、互動，才能掌握在地的文史，善用在地材料。
葉哲岳去年參與內政部營建署社區規劃師駐地環境改造計畫，進駐嘉義市，與大學合作舉辦工作坊，帶著身穿藍色連身工作服的青年進出社區，揮汗搬運磚頭、敲打木樁，今年參加南華大學「嘉義舊監宿舍群木構造建築復甦計畫」，對木營造業人才流失多了一份感嘆，找來三名青年員工組隊創業、獨立接案。
葉哲岳觀察，以往一完成社區規劃，輔導團隊就退出，工作人員如浮萍般離開，並未扎根，對土地沒有感情，社區也因缺乏自給自足產業、人力，營造的環境空間很快就荒廢、閒置。
有鑑於此，他對進行中的嘉義舊監計畫，修繕宿舍時將木構造、地板鋪設、環境清理拆解，找木作、泥作及水電工班，讓青年藉由工作坊向師傅們學習技能，從而培育工匠人才，助社區發展永續產業、創造工作機會，讓年輕人更願意回流或移居嘉市。
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標題：〈中部〉田野工場做中學 嘉市木營造注新血
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