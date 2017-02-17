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〈中部〉串聯亞洲矽谷 產業創新加乘

2017-02-17

〔記者張菁雅／台中報導〕國發會與市府十六日共同舉辦亞洲矽谷計畫說明會，邀請中部機械產業、青年創業、學校育成中心代表近二百人參加，希望藉此串聯亞洲矽谷產業大聯盟與中台灣智慧機械聯盟，讓兩項中央重要的產業創新計畫發揮加乘效果。

中央政府推動「五加二」產業創新加值計畫，其中，智慧機械之都以台中為核心，亞洲矽谷計畫落腳桃園，這場說明會串聯亞洲矽谷產業大聯盟與中台灣智慧機械聯盟。

亞洲矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫表示，台灣通訊強、硬體強、機械強，亞洲矽谷物聯網產業大聯盟成員來自物聯網聯盟、協會、新創事業、廠商代表，共有一百卅家，若搭配中部八十家智慧機械產業，將可激盪出好的想法、設計好的產品，一起組成「國家隊」，進軍國際市場。他也說，全球知名諮詢機構麥肯錫預估二○二五年全球物聯網商機將高達六．二兆美元，台灣只要搶下五％，就有十兆台幣，非常可觀。

市長林佳龍表示，「鏈結在地」是「五加二」產業創新計畫的重要理念，以在地為基礎，進一步鏈結未來、連結國際；此外，原有三級產業的區隔應該被打破，將不同產業跨域、跨業結合。

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  • 台中市長林佳龍（左4）、亞洲矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫（右3）出席亞洲矽谷計畫說明會。（記者張菁雅攝）

    台中市長林佳龍（左4）、亞洲矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫（右3）出席亞洲矽谷計畫說明會。（記者張菁雅攝）

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