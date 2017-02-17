〈中部〉智慧機械之都 技術、土地待中央協助
2017-02-17
推動辦公室設台中
〔記者黃鐘山／台中報導〕打造中台灣為全球智慧機械之都，市長林佳龍肯定中央將「智慧機械推動辦公室」設在台中，發揮「接地氣」的優勢，得以鏈結在地、國際及未來，跨出關鍵第一步；他也希望中央協助解決核心技術及土地取得，加強與國際合作，提升競爭力。
市府轉述林佳龍在民進黨中常會意見指出，蔡總統競選時提出「五大創新研發產業」，選後率先通過以台中為「智慧機械之都」，主要是黃金縱谷的產業聚落加上政府的角色，剛好可以解決現在產業發展瓶頸，也普遍獲得業界信心。
他認為，中央產業政策推動辦公室首次設在地方，可鏈結在地、鏈結國際、鏈結未來，跨出關鍵第一步，也期望五加二的創新研發產業均能鏈結在地，發揮「接地氣」的優勢。這個政策動力，很可能突破新政府兆元產業的目標。
林佳龍強調，台中的智慧機械藍圖，關鍵在「核心技術」及「土地取得」，前者包括「控制器」與「感測器」，希望由中央與國際合作解決技術問題，地方也努力研發，相輔相成，競爭力一定可向上提升；會展中心、人才培育、創新研發的法人及土地取得也都需要政策支持。
另外，智慧機械所需的土地目前有三塊，包括水湳旁的漢翔及中科院四十五公頃土地、神岡豐洲科技工業園區第二期開發、清泉崗周邊約一百公頃的智慧製造園區，期望中央協助市府取得用地，打造智慧機械園區，吸引最高薪尖端人才進駐，提升研發能量。
蔡英文指將與地方合作
蔡英文總統會中也強調，中央的產業政策會跟地方政府合作，肯定林佳龍帶領市府在推動產業發展所扮演的角色，因為只有縣市投入，才能快速解決投資及周邊等問題，希望各縣市效法台中。
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