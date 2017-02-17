〈中部〉學測彰縣3人滿級分 醫科非唯一選項
〔記者張聰秋／彰化報導〕滿級分考生並非要醫學系不可！今年大學學測昨天公布成績，彰化縣共有三位滿級分考生，分別是國立彰化高中林旭、國立彰化女中李品萱、私立精誠中學高中部林璟佑，三人各有志向，被問及要不要唸醫學系，他們都說，醫學系非唯一升學選項，興趣最重要。
林旭傾向電機電子科系
林旭受到父親在科技業服務影響、曾代表彰中參加分區學科能力競賽榮獲佳作，物理科是其強項，興趣多元，沒有為自己設限選讀的學群學類，他覺得不一定要唸醫學系，較傾向唸有興趣的電機、電子和資工科系。
李品萱志在台大經濟系
李品萱的姊姊是彰女校友，現是陽明醫學系學生，她卻沒有追隨姊姊的想法，反倒想朝自己的興趣發展，喜歡追韓星，家裡牆壁掛滿偶像韓國樂團CNBLUE的海報，認為自己個性文靜、沉穩，做事靜得下來，覺得自己喜歡研究社會運作的理論，志在台灣大學經濟系，對行醫沒興趣。
彰女校長鄭曜忠鼓勵學生朝向自己的興趣發展，他說，偉大的經濟學者可以改變世界。鄭曜忠特別送了一本彰化校女、現任考試委員楊雅惠寫得「經濟的創意樂章」，鼓勵品萱築夢踏實。
林璟佑打算去香港留學
林璟佑揚棄傳統滿級分考生就是讀醫學系的思維，打算申請香港大學、香港科技大學獎學金，國外就學、拓展求學生涯的國際視野，目標鎖定資工學群或國外電腦科學類。
三人在校成績非頂尖，學測表現卻都一鳴驚人，除了天份和認真之外，他們笑笑說，好運氣也是因素。
「考滿級分意料之外！」謙虛低調的林旭，他形容拿到成績單的感受，學測前特別加強原先成績表現並不穩定的國文，國文最低曾經在模擬考才考九級分，考前三個月每星期至少練習一至三篇非選擇題，並蒐集各區模擬考試題不斷練寫，磨出「手感」。
今年數學考科號稱史上最難，林旭因應考策略得宜拿下滿級分，他說，先把握能入手的、再回頭解決自認為最不容易對付題目。
李品萱說，唸書要懂訣竅，大考重理解、統整與邏輯，懂得抓重點就成功一半，花太多時間在小考小範圍，反流於背誦和死記。
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標題：〈中部〉學測彰縣3人滿級分 醫科非唯一選項
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