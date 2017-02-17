〈中部〉視察檢疫站 李進勇籲業者配合通報

2017-02-17

〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕雲林縣已有十五座禽場爆出禽流感疫情，昨更首度檢出H5N6可傳人病毒，縣府在西螺設置檢疫站要求進入縣內化製場的運輸車均需接受檢疫、消毒，以降低疫情擴散的可能。

檢疫消毒站設在西螺鎮道之驛，即日起到三月十五日止（視疫情決定是否延長）每一部將病死家禽送往化製場的車輛，都必須接受檢疫並噴灑消毒水；昨天首日執勤，防疫人員不敢大意，噴灑消毒水時仍全副武裝，西螺警分局也派員到場協助維護秩序。

雲林縣動植物防疫所主任廖培志表示，縣內有三間化製場，每日約可處理八十三輛運輸車次的禽畜屍體，其中縣境廿四輛，外縣市運送過來五十九輛，加強對南來北往化製車消毒檢疫工作，以防堵疫情擴散。

縣長李進勇昨天上午也前往檢疫站了解執勤情形，並慰勞工作人員。他指出，這次禽流感病原傳染管道與候鳥有關，雲林縣大片溼地是候鳥棲地，為降低疫情擴散的可能，呼籲業者發現異狀應立即通報。

針對農委會宣佈今天上午零時起，全國家禽禁止移動及禽屠宰場休宰七天，林姓雞農認為農委會弄錯方向，應是加強管理露天飼養水禽，從源頭管制病毒，而非在沒有任何配套下，禁止販賣，禁宰七天將打亂家禽市場，讓家禽產業雪上加霜。