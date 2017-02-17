| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷 捲入閨蜜干政醜聞 三星少主李在鎔被捕
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉視察檢疫站 李進勇籲業者配合通報

2017-02-17

〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕雲林縣已有十五座禽場爆出禽流感疫情，昨更首度檢出H5N6可傳人病毒，縣府在西螺設置檢疫站要求進入縣內化製場的運輸車均需接受檢疫、消毒，以降低疫情擴散的可能。

檢疫消毒站設在西螺鎮道之驛，即日起到三月十五日止（視疫情決定是否延長）每一部將病死家禽送往化製場的車輛，都必須接受檢疫並噴灑消毒水；昨天首日執勤，防疫人員不敢大意，噴灑消毒水時仍全副武裝，西螺警分局也派員到場協助維護秩序。

雲林縣動植物防疫所主任廖培志表示，縣內有三間化製場，每日約可處理八十三輛運輸車次的禽畜屍體，其中縣境廿四輛，外縣市運送過來五十九輛，加強對南來北往化製車消毒檢疫工作，以防堵疫情擴散。

縣長李進勇昨天上午也前往檢疫站了解執勤情形，並慰勞工作人員。他指出，這次禽流感病原傳染管道與候鳥有關，雲林縣大片溼地是候鳥棲地，為降低疫情擴散的可能，呼籲業者發現異狀應立即通報。

針對農委會宣佈今天上午零時起，全國家禽禁止移動及禽屠宰場休宰七天，林姓雞農認為農委會弄錯方向，應是加強管理露天飼養水禽，從源頭管制病毒，而非在沒有任何配套下，禁止販賣，禁宰七天將打亂家禽市場，讓家禽產業雪上加霜。

廣告
  • 防疫措施升級，雲縣在西螺成立禽流感檢疫站。（記者陳燦坤攝）

    防疫措施升級，雲縣在西螺成立禽流感檢疫站。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
投縣最高73級分 目標台大資工

數學科難 高分群學生減少十二年國教首屆畢業生學測成績出爐，今年數學科太難，讓南投縣社區高中的高分群普遍減少，未出現滿級分，最高分是普台高中綦…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：〈中部〉視察檢疫站 李進勇籲業者配合通報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.