〈中部〉嘉縣世界搏茶會 2主題館收費

2017-02-17

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府籌辦「二○一七世界搏茶會」，傳出要收門票，引起爭議，縣文化觀光局昨確定方案，入場參觀不收費，但有兩個主題館每天各有一場展演，參加者須付二百元。

縣府去年在蒜頭糖廠首度舉辦世界搏茶會，受到好評，決於今年三月十八到二十七日再次舉辦。縣議員詹琬蓁日前在縣議會臨時會中批評，去年活動預算六百萬元，今年增加編列並要動用第二預備金，總計達一千萬元，卻打算收費參觀，若遊客因此減少，降低效益，並不合理。

文觀局秘書于秉儀說，今年搏茶會擴大舉辦，邀請中國、日本、韓國等各國茶文化業者參與，並有茶人服飾、茶花、茶樂、茶舞表演等；將邀請國內名家及在地陶藝家展出茶器作品，加深地方特色，去年大受歡迎的飲茶、販售展區等，也將擴充，增加業者數量。

于秉儀表示，去年搏茶會許多茶藝名家、業者都以友情價參與盛會，希望推廣茶文化，今年再辦「不能再凹」，回歸合理費用，加上擴大舉辦，因此經費支出增加。

文觀局藝文推廣科長孫丕和說，經討論決定，六大主題館都免費參觀，嘉義特色創作館等兩座主題館，每天各有固定時段進行收費表演，有名家茶藝表演，搭配音樂、舞蹈，並有品茗、茶食等活動，每場對參觀者收費二百元，物超所值，並限定參加人數為五十人，維持活動品質。