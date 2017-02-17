〈中部〉被指任內盈餘倒數 土庫農會總幹事提告

2017-02-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕土庫農會總幹事黃萬聰不滿民進黨雲林縣黨部、林瑞雄發放文宣指稱土庫農會自他上任以來，盈餘從全縣前五名掉到倒數五名，昨天由律師陳姿君等人陪同到雲林地檢署按鈴，控告民進黨及林瑞雄涉嫌加重誹謗。

黃萬聰告林瑞雄加重誹謗 求償二千萬

昨天中午，黃萬聰偕同土庫農會理事長許宏義、常務監事王淺等人高舉「拒絕抹黑」、「還我清白」等看板，到雲林地檢署按鈴申告；下午又發現林瑞雄的廣告車在土庫街頭放送，向警方舉報，經攔查該廣告車後，依違反選罷法移送吳姓司機。

黃萬聰指出，民進黨雲林縣黨部署名，透過無址投遞發放這份「翻轉土庫」文宣內容不實抹黑，文宣上還有土庫農會總幹事候選人林瑞雄的簽名，他拿出相關文件佐證農會盈餘都在全縣前十名、共同運銷業務全國前三名，駁斥對手抹黑造謠。

黃萬聰出示雲林縣各級農會各部門收支盈虧及所入所出餘絀統計表，證明土庫農會總收益一○三年全縣第七名、一○四年第八名、一○五年第七名都在全縣前十名，不容對手抹黑。

為維護其個人名聲及農會優良信譽，黃萬聰依違反選罷法，由律師陪同提告民進黨雲林縣黨部、林瑞雄涉加重誹謗罪，並求償二千萬元作為未來土庫農會推廣基金。

林稱20幾年沒競爭是事實 縣黨部指可受公評

林瑞雄回應指出，廣告車由他僱請，但廣播內容指稱農會廿幾年選舉沒有競爭是事實，並沒有刻意抹黑，至於文宣部份由黨部統一說明。

民進黨雲林縣黨部強調，農會是農民的，參選農會的候選人所做所為應可受公評，針對文宣質疑的部份，當事人應主動向社會大眾說明，不應按鈴申告試圖轉移焦點，浪費司法資源。