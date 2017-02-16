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〈南部〉維冠受災戶 促將建商依殺人罪重判
2017-02-16
〔記者王俊忠／台南報導〕去年二○六震災維冠倒樓弊案，昨天台南高分院召開調查庭，因震災剛滿週年，近三十位維冠大樓受災戶、家屬到場旁聽，受災戶異口同聲痛批，建商偷工減料蓋大樓，是殺人、不是業務過失致死，請求法官變更起訴法條，改依殺人罪重判建商林明輝等五名被告。
開庭時，背對旁聽席坐在一起的林明輝等五名被告都低頭不語，論述時仍不認為自己有過錯。
一審判決指維冠大樓為節省成本、偷工減料，加上樑柱設計強度不足、連接的大樑改小樑、應使用高拉力鋼筋卻誤用中拉力鋼筋等多項疏失，導致大樓在地震時倒塌，造成一一五人枉死。台南地院在去年十一月依業務過失致死罪判建商林明輝、建築師鄭進貴與張魁寶、結構技師鄭東旭、維冠設計部經理洪仙汗等五人各最高刑度五年徒刑、併科罰金九萬元，五名被告全部上訴。
昨二審法官勘驗證據，鄭東旭的律師主張，市府將維冠鑑定案交給由市府監督的南市土木技師公會進行，有失公正，也是全案未見公務員應負責任的可能原因之一，他認為有再鑑定必要。勘驗過程，律師重申此論點多次，法官也忍不住說：「就算公務機關有責，難道被告可因此免責？」律師強調這與歸責、量刑有關。
旁聽受災戶表達意見時，李宗典胞姊李肅椊表示，事發一年，家屬傷痛依舊，聽五名被告說詞仍不認錯、不認罪，很可惡，她請法官變更起訴法條，依未必故意殺人罪重判；發言的近十位受災戶、家屬，也都一致認為不應依業務過失致死罪判刑，淚求法官改依殺人罪重判被告。
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