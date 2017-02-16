| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉國民黨嗆族群政策排他 賴清德︰民進黨是多元尊重

2017-02-16

〔記者王涵平／台南報導〕台南市長賴清德昨日在市政會議中指出，國民黨主席候選人為製造話題，稱民進黨族群政策「排他」，事實上，民進黨族群政策是多元尊重，沒有絲毫排他性。

台南市政會議邀請客委會副主委楊長鎮以「族群主流化—政策理念及建構方案」為題演說。

賴清德在專題演說結束後表示，民進黨族群政策沒有絲毫排他性，在這樣的基礎下，陳水扁前總統時代成立原民會、客委會、電視台，並舉辦桐花祭活動，從文化層面保護原住民族，並透過正名行動，讓台灣原住民族從九族增加到十四族，迄今為止，更已經增加到十六族，展現對族群的尊重。

話鋒一轉，賴清德表示，民進黨堅持台灣是一個主權獨立的國家，名字叫作中華民國，台灣未來前途由二千三百萬人民共同決定。國民黨主張中華民國是主權獨立的國家。他說，文字看似相近，但民進黨認為國家的主體是台灣，對象是二千三百萬台灣人，國民黨的國家主體則包括兩岸甚至外蒙，對象是十三億人，兩黨對台灣前途看法也有很大歧異，民進黨黨綱明定，台灣前途由台灣全體人民決定，但國民黨則是要先統一，完全背離台灣人的期待。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
旗鼓渡輪票價 3月起調漲

漲幅達6成 遊客反彈高雄市府委託經營的輪船公司突然宣布，旗鼓渡輪下月起漲價，載客、車運漲幅高達六十％，但持一卡通就凍漲，遊客指漲價是在懲罰沒…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉國民黨嗆族群政策排他 賴清德︰民進黨是多元尊重


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.