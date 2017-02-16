〈南部〉老屋立面整理 鎖定新化、善化、麻豆

2017-02-16

〔記者劉婉君／台南報導〕「府城歷史街區」上個月經南市歷史街區振興委員會審議通過，預計本月公告，文化局下一步擬規劃新化歷史街區，並鎖定新化、善化與麻豆區老街，希望取得屋主同意後，進行老屋立面及招牌整理，保留特色老街，也為下一個歷史街區劃定作準備。

府城歷史街區通過 本月公告

繼鹽水歷史街區之後，府城歷史街區是台南市通過的第二個歷史街區，文化局長葉澤山表示，待本月公告實施後，計畫將會送到都發局，於各區都市計畫通盤檢討時研究相關規範，並預計廢除廿六條都市計畫道路，以維持歷史巷弄現有樣貌。

盼新化成下個通過歷史街區

此外，文化局也希望針對現存仍保有部分老街特色的新化老街、善化老街、麻豆老街，展開老屋立面的整理，同時預計對新化老街進行歷史文化內涵調查，期能讓新化成為下一個通過的歷史街區。

葉澤山表示，新化、善化、麻豆老街的部分老屋，因年代久遠，有些立面外冷氣主機、有線電視等線路及招牌雜亂，陽台欄杆朽壞，期盼能在取得屋主同意後，進行老屋立面整理、線路重新配置、欄杆整修等，即使無法獲得所有屋主同意，只要有人願意，就會逐步展開。

新化區長︰會配合文化局

新化區長鄭道立表示，新化區早在民國一百年市府推動歷史街區計畫的第一年就已提報，將會配合文化局。

有老街店家認為，新化老街已將近一百年，過去附近曾有老屋陽台因年久損壞而崩落，希望市府不只保存老屋立面，內部建築也能一併保存才有意義；也有屋主表示，屋主也有意願保存老屋，但希望政府不要只是補助經費，還要有更確實的政策引導，在保存立面之外，也能引導屋主保存或重建建築內部，否則老屋不可能保存到下一個一百年。

葉澤山說，老屋若沒有歷史建築、古蹟的身分，屋主欲修復保存必須靠自己，也可以申請南市的歷史老屋補助，建物整修類補助上限八十萬台幣。