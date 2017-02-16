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〈南部〉望安國小慶百年 師生騎單車環島

2017-02-16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔稱八罩島的望安島，望安國小即將在四月二十九日歡度百週年校慶，昨先舉行百輪八罩單車趣活動暖身，由校長陳智賢帶領學生，以騎單車方式繞行望安本島，了解家鄉環境與文化，並為百週年系列慶祝活動打頭陣。

走過一世紀的離島望安國小，見證望安島百年風華，望安也是澎湖文石、綠蠵龜故鄉，今年百週年校慶，由澎湖縣長陳光復出任名譽主任委員；立法委員楊曜、副縣長林皆興、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全等人為名譽副主任委員，並由教育處督學李靜嵐等人為活動鳴槍。

陳智賢表示，百輪八罩單車趣活動是由全校親師生及對單車騎乘有興趣校友，以騎單車接力、每天兩圈，共騎五十天環望安本島百圈方式，也藉此活動宣導節能減碳的環保意識。另外，還有「百足接力八罩島」、「百年印象回憶存」、「百家留影傳承情」與「百尺竿頭身心活」陸續接力進行。

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  • 望安國小校長陳智賢領軍，率同學生以單車繞行望安島。 （記者劉禹慶翻攝）

    望安國小校長陳智賢領軍，率同學生以單車繞行望安島。 （記者劉禹慶翻攝）

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