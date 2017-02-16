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〈南部〉老校舍拆 鼓山國小組合屋上課

2017-02-16

新校舍預定明年六月完工

〔記者洪定宏／高雄報導〕一九○七年創校的高市鼓山區鼓山國小已有一一○年歷史，因三棟校舍耐震度不足，只剩一棟作為辦公室，二九七名學生全部在組合屋上課，因為教室外就是操場，裡頭又有冷氣，學生直呼「好玩」，家長也滿意，新校舍預定明年六月完工。

教育局長范巽綠昨天參加動土典禮，她強調校舍設計過程「由下而上、擴大參與」，因為鼓山國小是哈瑪星社區的教育精神象徵，特別納入地方耆老及文史團體意見，融入拱形迴廊、斜屋頂、紅磚等早期建築特色，可望成為高雄新地標。

校長陳慶盛指出，拆除的三棟校舍分別於五十、六十、八十年代落成啟用，因耐震度不足，必須拆除，為避免多次拆建干擾教學，所以決定一次拆除，安排學生在組合屋上課，共有十八間教室，完工後的新校舍為四層樓建築，有廿八間教室、一間禮堂兼活動中心。

為避免組合屋教室內部悶熱，屋頂使用具隔熱效果的塗料及遮陽設施，並裝設冷氣，教學設備足夠，並保留操場紅土、籃球場與簡易棒球場，活動空間不缺；師生從兩邊側門進出，不行經工地，以保障安全。

范巽綠表示，她曾參與九二一大地震後的學校重建工作，當時建造很多組合屋教室，她肯定陳慶盛與家長會長吳啟彰等團隊的努力，讓師生安心且舒適地上課，這次經驗值得其他學校參考。

鼓山區鼓山國小原名「打狗學校」，專收日本高級官員及富商子女，為日治時期的貴族學校，如今不僅是高雄少數的百年老校，更是哈瑪星社區唯一的小學。

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  • 學生在組合屋教室上課，外頭就是操場，直呼「好玩！」 （記者洪定宏攝）

    學生在組合屋教室上課，外頭就是操場，直呼「好玩！」 （記者洪定宏攝）

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