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〈南部〉漆彈炸左營舊城 文化局揪禍首
2017-02-16
漆彈玩家把古蹟當戰場
〔記者黃佳琳／高雄報導〕一組約廿多人的漆彈玩家，上週末休假時前往高雄國定古蹟左營舊城對戰，西門砲台段城牆被漆彈狂炸，高市文化局獲報後已向警方報案，要揪出這些沒有公德心的漆彈客。文化局副局長林尚瑛說，依文資法規定，最重可處五年以下徒刑，併科兩千萬以下罰金。
西門砲台段城牆彈痕累累
文化局指出，這組約廿多人的漆彈玩家有老有小，有男有女，一群人把國定古蹟當成漆彈戰場遊玩，不但在西門砲台段城牆留下累累彈痕，把古蹟染色染得亂七八糟，甚至不顧安危在斑駁、充滿陷洞的古蹟城牆上肆意奔跑。
林尚瑛指出，經獲報會勘後，發現這些漆彈是環保材質，可以用水清洗，對古蹟沒有造成太大危害，屬不幸中的大幸，但民眾守法觀念如此差，甚至不尊重古蹟及當地居民的行徑已引發眾怒，文化局除了通報文化部外，也正式報案要揪出這群破壞國定古蹟的玩家。
林尚瑛說，目前左營舊城仍是國防部所管轄，但因管理等諸多問題，讓左營舊城一直無法完整保護，為了保存古蹟，高市府已啟動舊城計畫，透過容積移轉的方式與國防部換地，要讓這塊全台灣最大的舊城遺址可以回歸市府管轄，並啟動維護計畫，重現舊城風華。
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