〈南部〉建和國小地圖水池整修 3月亮相

2017-02-16

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市建和國小在卅六年前打造了全縣獨一無二的「地圖水池」，一座世界地圖，一座台灣地圖，象徵「立足台灣、放眼世界」，在校舍重建工程中險些變成停車場，幸好及時保留，經整修上漆，將和新校舍一起亮相。

地圖水池是在民國七十年間，結合各方力量施作，由當時的校長尤朝龍、主任陳賴糊籌劃，市公所提供水泥，學校教師李中安以美術專業，帶領老師們合力設計、繪圖及施工，工程需要十萬元，由里長和地方人士贊助。

完工後命名為「遙想水池」，學生每天上下學都會通過水池，這裡也是小學生們認識地理的立體教材，池上種水草養魚，還有噴水及荷花，兼具生態、景觀及消防儲水功能。

校長黃正元說，校舍於去年拆除重建，原本規劃要填平地圖水池，做為停車場，但慈濟營建處主任林敏朝認為這是建和國小的特色，提出兼顧多元需求的方案，終於得以保留，目前已完成粉刷，將於三月與新校舍一同亮相。