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〈南部〉崁頂又見水費暴增 空屋也難倖免
2017-02-16
〔記者陳彥廷／崁頂報導〕屏東縣崁頂鄉港東村居民春節前收到水費單卻嚇傻眼，六百餘戶有約四百戶用水量較之前暴增數倍，甚至連無人居住的空屋都能從七十一元漲到六百多元，村長徐秀如昨天拿著水費單質疑自來水公司於收費明顯有誤，鄉長林光華也促水公司應針對全鄉水表「體檢」。
鄉長促水公司 全鄉水表體檢
自來水公司則回應，推測應是抄表人員的失誤，導致上期的費用出現落差。
港東村長徐秀如指出，春節前不少居民收到水費發現暴增，有住戶從一六八元漲了廿七倍，整期共用四千五百餘元，社區活動中心平常水費才三百多元，上期卻飆到五千餘元，水公司明顯抄表有誤。
徐秀如說，從春節就向水公司反映，三催四請現在才查驗，造成村民困擾，在查清楚前不會繳水費，水公司查清楚後應向村民說明，也不得收取本期遲延金。
水公司：查清楚後多退少補
水公司表示，接獲村長要求查清楚水費暴增原因後已派員查驗，水表部分依規定八年更換，現階段水表並無問題，也承諾不會收取本期遲延金，而部分已定期扣繳的用戶，會在查清楚後多退少補。
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