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〈南部〉小一4月招生 屏東縣續辦大學區制
2017-02-16
議員建議取消大學區制
〔記者羅欣貞／屏東報導〕國小新生四月就要招生，雖去年有議員建議取消大學區制，但屏東縣教育處評估後認為不宜走回頭路，一○六學年仍然續辦這項措施。
教育處評估 不應走回頭路
鼓勵學校發展特色，屏縣從一○一學年度起實施大學區制，從最初四十三校，增加到一○五學年一百三十四校，已佔全縣學校約六成六；去年有縣議員提案取消大學區制，原因是造成學校壓力衍生「借用學生」問題，教育處問卷調查國中小，結果贊成、反對與沒意見者各佔約三成。
提升特色教學 才能吸引學生
教育處副處長許沛祥表示，大學區實施多年，如果取消，家長想讓孩子念心儀的學校，又需要遷戶籍，為了鼓勵學校提升辦學品質，尊重家長選擇權與學生受教權，經過徵詢家長意見，並且慎重討論後決定維持大學區制。
教育處表示，大學區以鄉鎮市為一個學區，例如，設籍屏東市者，可選擇市內的任何一所國中小就讀，一○六學年實施大學區的鄉鎮，包括屏東市、東港、春日、琉球、里港、竹田、潮州、恆春、萬丹、內埔、南州、車城、瑪家、泰武、九如、萬巒、高樹等十七鄉的國中小，鹽埔、新埤兩鄉的國小，另獅子鄉草埔國小、枋寮鄉建興國小，在實施之初即加入，因此維持大學區。
國小一年級新生今年四月二十四日至二十八日辦理報到，教育處呼籲家長，若設籍在大學區鄉鎮市者，可以多方了解各校特色，選擇適合的小學就讀。
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