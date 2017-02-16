〈南部〉台東氣象站展新貌 日式風搭7老松
七棵百年老松 是琉球松
〔記者王秀亭／台東報導〕有百年歷史的台東氣象站歷經一年多的重建，昨天上午落成，在全新建築中，只有風力塔舊建築及七棵老松是特地保留、明顯可見的舊物，而一直被認定為日本黑松的老松樹，台東林管處長劉瓊蓮澄清，其實七棵老松是琉球松。
老舊重建 昨落成啟用
台東氣象站成立於一九○○年，因原有建築老舊，於前年十一月重建，整體建築採木造外觀設計，配合節能通風的挑高斜瓦屋頂，正好與氣象站對面的兒童故事館建物相呼映。
中央氣象局長辛在勤表示，台東氣象站雖然於民國四十二年重建，但至今建物已老舊，經過評估有必要重建新辦公廳舍，啟用後，希望能扮演好在地服務的角色，進一步成為東部氣象、地震科技及地球科學推廣的地方，並且部分開參觀。
而特意保留、與氣象站同齡的百年老松樹因特殊樹型，是氣象站人員及台東民眾對氣象站的印象之一，也在昨天成為焦點，由於大家長年以來認定老松為日本黑松，連台東林管處也一度誤以為是日本黑松，據台東氣象站文獻記載，也只記錄七棵老松是由日本琉球引進。
將成東部推廣氣象教育站
劉瓊蓮指出，日本琉球的松樹有日本黑松及琉球松兩種，經專家指點，台東林管處到氣象站實地查看後，老松樹確實沒有日本黑松針葉「短而堅韌」，反而符合琉球松針葉「長而柔軟」特性，只要妥善照顧，存活五百年應無問題。
百年氣象站有嶄新建築，啟用剪綵儀式中，還請來九十一歲資深氣象站員工許來旺，在台東氣象站服務三十一個年頭的許來旺說，雖然六十五歲退休，仍住在氣象站附近，看到氣象站改建，原本一棟一棟座落站區各處的水泥建物，如今變成挑高斜瓦屋頂、具日式風格建物，感覺清淨又美觀，這種改變很棒。
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