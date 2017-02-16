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〈南部〉《焦點評論》給個答案
2017-02-16
台南市府昨天公布行政院上週已初步通過南市五大前瞻基礎建設計畫，其中涵蓋捷運、綠能、文化等種種建設，市府甚至已提出五百億的舉債空間，意謂配合重大建設，中央已經給了答案，地方也會全力推動。
而在此同時，爭議多時，位於台南龍崎的事業廢棄物綜合處理中心，昨天又被環團質疑業者疑有偷偷開挖，而市府水利局有放水之嫌，對此市府及業者各有說法回應，但也再次凸顯，此一爭議多年的案件到底是否應該繼續推動？還是應該喊停？中央到地方也是時候應該給個答案，不應再拖下去。
被環團質疑的「偷挖事件」，市府水利局已前往了解，認為「尚在合法施作範圍」，但另發現有邊坡整理的情事，該局已現場拍照存證，業者則說公司多年前曾取得水保施工許可證，當時就有做了一些簡易工程，這是必須定期維護的工程。
追根究柢，這件事只是一連串爭議中的一環，到底應不應該？可不可以？在此一擁有特殊地形、地貌的地點興建廢棄物掩埋場？環保團體抗爭已久，但主事的中央到現在不能具體做出回應，地方政府也必須在民意及政策間取得平衡。
雖然是各有看法，但與其一再爭議而懸而未決，民進黨已經全面執政，其實應該也到了可以給個答案的時候了。（記者唐在馨）
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