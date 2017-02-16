〈南部〉5大前瞻基礎建設計畫 政院允列入核定

2017-02-16

〔記者劉婉君／台南報導〕行政院上週召開「研商城鄉建設─地方前瞻基礎建設會議」，初步同意列入南市包括「沙崙綠能科學城」等五大前瞻基礎建設計畫，不過，相關建設都需市府自籌配合款，市府表示，南市目前已擁有五百多億的舉債空間，將配合中央進行台南關鍵發展建設。

相關建設需自籌配合款

台南市五大前瞻基礎建設提案中，「沙崙綠能科學城」包括規劃興闢周邊三條聯外道路、污水下水道建設、建置橘線（台南山手線）公共運輸系統，以及綠能社區發展計畫。「台南鐵路立體化延伸工程」，自「台南市區鐵路地下化工程」北端延伸至新市地區，全長十一．○五公里，並以永康地下化搭配新市高架化及善化平面改善為發展主軸。「台南市先進運輸系統」則除了平實轉運站至永華市政中心的府城橫貫線（綠線），長十一．九公里，還有台鐵大橋站至林森站八．六公里的中華環線（藍線），長八．六公里。

「大台南卅分鐘交通生活圈」，規劃整合與串連六大高、快速公路路網，選定新營、仁德、和順、開元等四大轉運站開發，並將於八年期間增設一萬格以上的停車位。

「文化首都歷史風華再現」，包含已經進行中的左鎮菜寮化石園區、水交社文化園區、赤崁及五條港文化園區，還有月津港國家歷史風貌園區、新營動漫園區、雙城再現─熱蘭遮城與普羅民遮城再造暨主題園區設置計畫等文化建設。

須經行政立法兩院兩階段審議

秘書長李孟諺表示，行政院認為南市的五項提案有價值，初步核定列入全國的計畫中，但正式通過還要經過行政院與立法院的兩階段審議。