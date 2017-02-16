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〈南部〉龍崎泥岩景觀整地? 環團疑業者偷跑
2017-02-16
〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎世界級的白堊泥岩地形景觀，歐欣公司計畫設置包括掩埋場在內的事業廢棄物綜合處理中心，引起地方及環團強力抗爭，該案爭議多年，最近環團執行空拍時，意外發現業者已在泥岩景觀下方著手整地開挖，還把牛埔溪支流截斷，質疑業者尚未取得施工許可就先偷跑，市府水利局有放水、瀆職之嫌。
水利局︰如涉違規 依規定查處
水利局則表示，目前市府尚未核准動工，經派人現場了解，施工便道是於一○一年合法申請施作完成，近日是針對滯洪池淤積及道路邊坡進行清理，並以太空包護坡，尚在合法施作範圍，但另發現有邊坡整理的情事，該局已現場拍照存證，將比對前期已核准施作的工程，如涉違規情事，將依規定及程序進行查處。
環團批把牛埔溪支流截斷
台南社大環境小組表示，最近執行空拍時，意外發現龍崎掩埋場竟然還未獲准動工，就先偷跑在當地的邊坡進行整地，而且還用太空包把牛埔溪的支流截斷，歐欣公司難道都不用交代清楚嗎？
牛埔里長陳永和則批評說，這根本是亂來，目前有兩、三個地方在整地，挖了一大片，「難道沒政府了嗎？」一般怪手施工，聲音很大聲，里民很容易就注意到，但這次怪手施工都慢慢地挖，幾乎沒什麼聲音，他們去年底就曾反映過，但水利局官員一直說沒有，現在被抓到了，顯然有瀆職之嫌。
歐欣︰簡易工程 須定期維護
歐欣公司表示，該公司多年前曾取得水保施工許可證，當時就有做了一些簡易工程，必須定期維護。
但是因去年台南大雨，造成泥沙淤積，而坍方的部分也要填補，至於截流的指控則絕對沒有做，這是誤會。
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