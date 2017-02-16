〈南部〉《觀察筆記》舉國皆哭

2017-02-16

豈只是一家哭，一村哭，一路哭，舉國皆哭。

一趟國內小旅遊，看場櫻花，卻人亡家破，這是哪門子的管理，一而再、再而三、三而四地繼續重創台灣旅遊品質與形象，旅遊業在走街頭的同時，可有想一想孰令致之？

不是中國客倒楣而已，台灣自己鄉親也同樣哀號。怎麼會任令悲劇不停地重演？可有主管機關，可有主事者？可有罰則？可有定期檢查，包括遊覽車和司機的體況？投資再多到日本、南韓、美國、香港、南洋諸國去行銷，都抵不過一次一次的車禍。

旅行是要愉快安全的，但是這麼多的遊覽車事故傷亡，到台灣有如去冒險，七上八下刺激的心情，請以同理心思考自己的親人要到這樣條件的國家旅遊，可會贊同？

每回大禍發生就雷聲好大的要追究要停業，結果慘事再登場，大惑不解啊，有管理嗎？

觀光業不振，環節很多，卻是每一環都鬆脫，一直走街頭也無濟於事！（資深記者黃明裕）