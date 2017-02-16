| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》舉國皆哭

2017-02-16

豈只是一家哭，一村哭，一路哭，舉國皆哭。

一趟國內小旅遊，看場櫻花，卻人亡家破，這是哪門子的管理，一而再、再而三、三而四地繼續重創台灣旅遊品質與形象，旅遊業在走街頭的同時，可有想一想孰令致之？

不是中國客倒楣而已，台灣自己鄉親也同樣哀號。怎麼會任令悲劇不停地重演？可有主管機關，可有主事者？可有罰則？可有定期檢查，包括遊覽車和司機的體況？投資再多到日本、南韓、美國、香港、南洋諸國去行銷，都抵不過一次一次的車禍。

旅行是要愉快安全的，但是這麼多的遊覽車事故傷亡，到台灣有如去冒險，七上八下刺激的心情，請以同理心思考自己的親人要到這樣條件的國家旅遊，可會贊同？

每回大禍發生就雷聲好大的要追究要停業，結果慘事再登場，大惑不解啊，有管理嗎？

觀光業不振，環節很多，卻是每一環都鬆脫，一直走街頭也無濟於事！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
旗鼓渡輪票價 3月起調漲

漲幅達6成 遊客反彈高雄市府委託經營的輪船公司突然宣布，旗鼓渡輪下月起漲價，載客、車運漲幅高達六十％，但持一卡通就凍漲，遊客指漲價是在懲罰沒…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》舉國皆哭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.