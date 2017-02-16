〈南部〉高雄道路挖掘管理中心 3月底開張

2017-02-16

單一窗口協調監控工程

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市一年道路挖掘工程約一萬三千餘件、全國最多！為有效管控道路挖掘、減少同路段挖掘頻率，同持確保道路施工整體品質，高市府將成立道路挖掘管理中心統一管控，預定三月底開張。

高市工務局長趙建喬說明，長時間在外奔波的高雄市長陳菊，對部分道路顛簸情況相當重視，要求主管機關提出具體作為，經多方評估，決定成立高市道路挖掘管理中心，以單一窗口、合署辦公、統整協調等方式，強化道路品質。他進一步表示，管理中心首要任務是從工程規劃、設計、施工到竣工保固，涵蓋整個工程生命週期的協調及監控，並配合聯合開挖政策，以減少重複挖掘，且結合行動攝影技術，監控施工品質，若有施工介面衝突，即由管理中心協調。

工務局工程企劃處舉例，未來若有新建案，中心會協調縮短其民生管線施工時段，市府進行道路刨鋪前，也會提醒需要的單位進場施工，提高工程效益。

企劃處指出，高雄是繼台北（前年）、桃園（去年）後，第三個成立道路挖掘管理中心的地方政府，中心設於高市府財稅行政大樓十二樓，初步編制卅人（含主管），目前正進行細部工程，預定三月底開張。

屆時還將結合經濟發展局辦理既有工業管線管理，確保道路下既有工業管線運作正常，一旦道路發生緊急災害事故時，也可作為緊急災害應變指揮中心。