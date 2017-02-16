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〈南部〉旗鼓渡輪票價 3月起調漲

2017-02-16

漲幅達6成 遊客反彈

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高雄市府委託經營的輪船公司突然宣布，旗鼓渡輪下月起漲價，載客、車運漲幅高達六十％，但持一卡通就凍漲，遊客指漲價是在懲罰沒一卡通的外地人，旗津居民也憂心未來會取消免費搭乘的優惠。

持一卡通 維持原價

交通局強調，漲價主要是適度反映部分營運成本、強化服務品質，同時也鼓勵民眾多使用電子票證；交通局提醒，使用電子票證搭渡輪，票價優惠情況跟目前一樣。

輪船公司宣布自三月一日起，全票廿五元調為四十元、機車也從廿五元調高為四十元，學生票廿元漲到廿五元，單車十元不調整，但持一卡通購票，價格可享凍漲不變，旗津當地居民仍享免費優惠。

不過，面對調幅高達六十％的渡輪票價，引發民眾反彈，機車搭渡輪到旗津，單程一趟就要花八十元，觀光客也抱怨高市不友善，旗津當地的餐飲業表示，中客已明顯減少，現在又要漲渡輪票價，遊客恐再流失，輪船公司精算過嗎？

遊客質疑，持一卡通購票維持原價，似乎在懲罰沒買一卡通的外地人，況且，買空卡也要一百元；此外，鼓山和旗津居民也憂心，票價高漲會不會改變市民習慣，讓湧入旗津的汽機車激增，反而造成空污與壅塞。

據了解，早於一○四年六月一日旗鼓渡輪就調過票價，當時全票由十五元調為廿五元， 今年三月一日又要調高為四十元，連續兩次調漲，這次漲幅也達六成，已經引起反彈。

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  • 旗鼓渡輪下月起漲價，漲幅竟高達六成，引起市民和遊客反彈。 （記者黃良傑攝）

    旗鼓渡輪下月起漲價，漲幅竟高達六成，引起市民和遊客反彈。 （記者黃良傑攝）

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