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〈南部〉「疫禽」升溫 屏東縣設檢疫站

2017-02-16

〔記者葉永騫／屏東報導〕國內禽流感疫情升溫，已有雲林等三縣市傳出H5N6亞型高病原禽流感案例，屏東縣為防範禽流感病毒入侵，從即日起到二月二十八日在長治鄉台二十四線，設立化製運輸車輛檢疫消毒站，檢查及消毒外縣市載運化製畜禽進入本縣化製廠之車輛，並且加強養禽場監測、消毒等防疫工作。

進化製廠車輛 須檢測並消毒

縣府農業處長黃黃國榮表示，屏東縣設有四家化製廠，接受雲林等其他縣市的畜牧場之死廢畜禽屍體化製，為避免死亡的禽隻散播疫病，化製車輛必須符合密閉式且經消毒後才能進入化製場，違反公告者，可罰鍰二萬到一百萬元。

屏東縣農業處處長黃國榮表示， H5N6亞型高病原性禽流感病毒傳播力極強，可透過野鳥入侵後再於環境中傳播，絕對不可以掉以輕心，屏東縣雞鴨鵝禽類的養殖佔全國第二位，前年疫情曾重創屏東縣養殖業，當時有近二百場進行撲殺，目前雖已復養一百多場，並且大幅改善衛生環境及防疫能力，各養殖場多已設立圍網防範禽鳥進入搶食，但是整個預防工作重於事後的處理，呼籲所有養殖業者加強防疫及消毒工作。

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  • 進出屏東縣化製廠的所有車輛必須經過消毒。（記者葉永騫攝）

    進出屏東縣化製廠的所有車輛必須經過消毒。（記者葉永騫攝）

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