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〈南部〉屏東縣3農會選情緊繃 竹田傳1票3000元

2017-02-16

高樹、萬丹理監事候選人 資格重審

〔記者葉永騫／屏東報導〕農會代表選舉即將在十九日選舉，屏東縣的萬丹、竹田、高樹三個農會競爭格外激烈，並傳出在竹田鄉特定地區一票三千元的高價，而萬丹及高樹農會也發生有理、監事候選人資格審查爭議，縣府農業處已要求兩鄉的審查小組重新審查資格。

農會代表、小組長選舉即將在十九日舉行，由於農會代表選舉關係到理、監事和總幹事聘任選情，因此近日固樁拉票的動作更加積極，尤其是競爭最激烈的萬丹、竹田、高樹鄉農會，競爭更是白熱化，高樹鄉、萬丹鄉當權派因受到在野派的強力挑戰，當權派在理、監事資格審查上格外的嚴格，剔除在野派推出的理、監事少數候選人，造成選情受到影響，引發在野派反彈，紛紛向縣府陳情。

縣府農業處在接受陳情後已指示高樹、萬丹鄉農會審查小組必須公正重新檢視有爭議候選人的資格，尤其是農業設施有爭議的一定要確實審查，如果審查內容有明顯疏失，縣府有權不予備查或直接撤銷。

竹田農會傳買票 檢警調部署查賄

由於這次的農會選舉競爭相當激烈，竹田農會已傳出有少數特定區域出現一票三千元的賄選價碼，而萬丹及高樹農會也有賄選的傳聞，引起檢警調高度重視，已經加強部署查賄行動。

法務部也下令高樹鄉公所政風室等系統，透過各種管道宣導反賄選，提防不肖候選人假借送禮、宴客或聚會等名義，提供日常日品或金錢，進行賄選行為。

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  • 歷次的農會選舉競爭皆相當激烈。 （資料照，記者葉永騫攝）

    歷次的農會選舉競爭皆相當激烈。 （資料照，記者葉永騫攝）

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