〈台北都會〉免費老人健檢名額加碼 3月開搶

2017-02-16

〔記者張議晨／台北報導〕要搶免費老人健檢手腳要快！台北市衛生局昨宣布，北市免費老人健檢三月一日上午七點，開放網路取號及醫院現場登記，只要設籍北市、年滿六十五歲長者都可登記，而獨居、低收入戶、身障等特殊族群，則可在二月廿日提前上網登記取號，直到額滿為止。

以往北市免費老人健檢一開放報名，名額就立即被「搶光」，今年健檢名額特別加碼至四萬名，並優先讓六十五歲以上獨居長者、中低收入戶、身障長者及五十五歲以上原住民等特殊族群，在二月廿日上午七點至廿三日晚間七點提早上網取號。

衛生局健管處長林夢蕙表示，今年健檢合作醫院有卅一家，一般六十五歲以上、設籍於台北市的老人 ，三月一日早上七點起可上網或至醫院現場登記取號，網路開放時段為三月一日上午七點至六日晚間七點，但北醫附醫今年僅供民眾網路登記，未開放民眾現場取號。

林夢蕙指出，今年健檢分Ａ、Ｂ兩方案，兩方案除共同檢查項目外，Ａ方案多甲狀腺刺激素免疫分析、心電圖檢查、α-胎兒蛋白檢查、胸腔Ｘ光檢查，而Ｂ方案則額外加上腹部超音波等檢查項目。

不過，去年選擇Ｂ方案健檢者，今年只能做Ａ方案，需間隔一年才可再選擇Ｂ方案。