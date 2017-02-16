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〈台北都會〉陽明山賞櫻 盛開期可望提前

2017-02-16

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山花季上週已經開跑，由於今年碰上暖冬延後花期，目前僅山櫻花與八重櫻開花，且開花率起初不到三成，使得首個週末人氣不佳。當地里長表示，人潮相較往年確實明顯減少，但上週寒流過後，這週櫻花已冒出花苞。公園處亦預估，山上花況已比上週好上許多，相信櫻花盛開期可比原本預估的二二八連假再提前一週。

陽明山櫻花品種分為山櫻花、八重櫻、昭和櫻與吉野櫻，依照公園處規劃，陽明公園所植各品種櫻花樹合計逾一千兩百株，但今年冬季均溫太高，公園處推估花期約晚了半個月，目前八重櫻已開花，且一百五十餘株八重櫻因天氣不夠冷，開花情況也不好。

湖山里里長李秋霞指出，今年的花況不好，加上農曆年提早、花季的首週又強碰台北燈節遊行閉幕，賞櫻人數明顯減少，人潮甚至不如春節。

寒流過後 冒花苞了

但上週冷氣團過後，週一開始有陽光，櫻花樹枝頭上已出現紅點，本來縮起來的花苞也快開花，民眾有機會在下週末就看到昭和櫻開花。

花卉試驗中心表示，花季首個週末人潮確實不多，但相較十日花季開幕，當前陽明山櫻花的花況已好轉許多，山櫻花開花率大約已有五成。

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  • 陽明山櫻花今年因碰上暖冬，花季首週花況不佳，人潮也不多。 （記者黃建豪攝）

    陽明山櫻花今年因碰上暖冬，花季首週花況不佳，人潮也不多。 （記者黃建豪攝）

  • 櫻花花況相較花季首日已明顯改善。 （記者黃建豪攝）

    櫻花花況相較花季首日已明顯改善。 （記者黃建豪攝）

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