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〈台北都會〉友善新北好藥局APP 免費諮詢
2017-02-16
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有一千二百多家藥局，衛生局和众社會企業合作，研發「友善新北好藥局」APP，方便民眾快速找到離家最近的藥局，享受免費用藥諮詢及處方箋領藥服務，掌握優惠訊息，部分藥局提供藥師line帳號，可隨時線上討論用藥問題，未來計畫與台北市合作，擴大服務。
衛生局副局長許朝程指出，「友善新北好藥局」APP囊括近千家藥局資訊，包含導航、電話、營業時間等基本功能，提供藥物諮詢、二代戒菸、高齡者輔具、血壓測量、廢藥檢收、慢性病處方箋、糖尿病照護等服務。
即日起至三月三十一日止，民眾在手機APP Store搜尋「友善新北好藥局」即可下載。填妥基本資料，可參加抽獎，包括鋁合金變速自行車、多功能智慧手環及背包兩百多個獎項。
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