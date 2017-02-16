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〈台北都會〉大膽拚觀光 邀好手挑戰文創

2017-02-16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門大膽島即將開放觀光，金門縣政府發出「誰能擔大膽？」徵集令，廣邀全國設計師開發以島上軍事遺跡及地景意象為元素的文創商品，即日起至三月二十七日受理徵件，優勝作品將在島上限量販售。

被軍事迷形容為金門觀光「最後一塊處女地」的大膽島，多的是隱藏版的勝地，其中「神泉茶坊」的神泉茶、神泉蛋糕，療癒過包括前總統陳水扁、馬英九及中外貴賓登島疲憊的心。

此外，還有因某「軍中情人」歌手造訪而停水，導致女性不得接近的「神泉井」傳說；另有「島孤人不孤」、神雞之墓、北安寺等多處有故事背景的特色地景。

縣府表示，競賽分為自由創意商品、高粱酒瓶包裝設計、紀念明信片套組及大膽島個人化郵票等四組，各組分列金、銀、銅、佳作及評審團等六十個獎項，總獎金達三十八．八萬元。活動辦法詳見官網：www.dadandesign.org，或上官方臉書粉絲專頁查詢。

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