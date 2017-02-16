〈台北都會〉淡水鎮長官舍重建 訴訟停擺中

2017-02-16

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水首任直接民選鎮長官舍位在淡水區建設街一巷駁坎上，淡水區公所在民國一○一年展開重建工程，後因包商所用材料、施作方式與原訂計畫不同，雙方正進行法律訴訟。近期民眾發現，原覆蓋其上的帆布被掀開了，好奇該案是否有結果？淡水區公所說明，該案尚在司法程序中，現場只是例行維護。

淡水區公所區長巫宗仁指出，因應法律訴訟所需，重建工程現場、現貌都需原狀、原貌保存維護，無法執行任何動作，不過，區公所已有各式因應對策；倘若該批重建工程材料已不堪使用，評估後也無法繼續工程，該處擬將復原空地，或是改作公園綠地植栽，和隔壁的直轄市定古蹟滬尾小學校禮堂做鄰居。

淡水首任直接民選鎮長官舍為民國四十年首任直接民選鎮長王慶賢所住，其原有木造建築在缺乏維護下受損嚴重，淡水區公所在民國一百年公開招標，進行重建。