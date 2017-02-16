〈台北都會〉小田園計畫 幼兒園也納入

2017-02-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕落實台北市長柯文哲田園城市政見，台北市教育局啟動「全面學校小田園計畫」，規劃田園教育課程化，讓學生親手種植、照顧、採收作物，其中民生國中還進一步成立小田園社團，教育局表示，小田園計畫向下延伸至幼兒園，今年全市高、國中及小學加上幼兒園，將達到三百所小田園學校。

今年將達300所小田園學校

教育局長曾燦金昨前往民生國中訪視，民生國中利用校地，打造約卅坪小田園，還以學生午餐食用剩餘的果皮、廚餘，餵養蚯蚓，再以蚯蚓糞便製成有機肥，培育土壤變成肥沃的黑土，做到「糞便變黃金」，有助於蔬果生長。

民生國中今年也成立小田園社團，廣招各年級成為種子田「員」，每個班級挑選兩名學生，利用課餘時間照料菜圃，小田「員」昨當場向曾燦金解說田園種植各種蔬菜，甚至直接採收高麗菜、青花菜等，場面格外趣味。

指導學生種植蔬菜的民生國中國文科老師蔡邊說，小田園計畫，讓學生更親近土壤、對農夫種植的蔬果懂得珍惜，也從中了解到「等待」寓意，蔬菜種植需要時間才能收成，體驗到做事沒有一蹴可幾、馬上成功的，具有教育意義。

教育局統計，到去年底止，小田園學校共二五六所，加上綠屋頂種植面積約兩萬九五一○平方公尺，約減碳量一四五一噸，教育局科長黃國忠表示，今年小田園學校目標達到三百所，包括全市高、國中及國小再加上十四所幼兒園。

此外，教育局說，民生國中「蚓菜共生」計畫，孕育出的肥沃土壤，將賣給鄰近種花草的社區居民，這筆「土壤財」將作為學生出國交流的經費，做法令人讚許。