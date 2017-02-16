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〈台北都會〉非營利幼兒園 也增7間

2017-02-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕非營利幼兒園是台北市長柯文哲的教育政策主力，目前北市開辦十五所非營利幼兒園，北市教育局長曾燦金表示，今年規劃增設至少七間非營利幼兒園，多提供六七三個名額，預計六月開始辦理報名招生，不過曾燦金還提到，教育局今年設定的目標要達到十間，最多可達到廿二間。

教育局一○三學年度起力推非營利幼兒園，品質比照公幼，每月收費約八一八八元，公立幼兒園平均收費四七九七元，私立幼兒園高達萬元以上，非營利幼兒園收費介於公、私幼之間。

教育局指出，非營利幼兒園有兩大優點，除了收費介於公私幼之間，是許多家長能夠接受的原因之一，還有平日收托時間延長，寒暑假也是照常收托，不會讓家長疲於奔命。

教育局昨也提到，委託台北市立教育大學進行公、私立及非營利幼兒園家長滿意度調查，整體滿意度達八成五，而家長選擇幼兒園的因素，包括接送方便、環境整潔、師資教學及價格等。

教育局科長曾淑姿說，今年再增加至少七間非營利幼兒園，包括星雲、國興兩家公辦民營，以及螢橋國中、實踐國小、三玉國小及銘傳國小，還有一處位在基河國宅，該處空間隸屬教育局。

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