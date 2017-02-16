〈台北都會〉公立幼兒園 新增480個名額
增加16班 報名資格有新規定
〔記者蔡亞樺／台北報導〕公立幼兒園供不應求，家長擠頭破就是要進入這道「公幼窄門」，北市教育局昨宣布，一○六學年度公立幼兒園增加十六班、釋出四八○個名額，擴大幼兒入園機會，不過為了避免越區就讀，幼兒除須設籍北市，今年新增父母一方或監護人設籍同一戶的規定。
台北市長柯文哲上任後力推「非營利幼兒園」，公幼原訂一○六學年度起不再增班，但家長抱怨員額不足、供不應求，因此，教育局決定公幼再增班，與非營利幼兒園的政策「雙軌並進」。
據民政局資料顯示，今年設籍北市二至五歲幼兒約十一萬八千多人，因公幼每月平均收費約四七九七元，與私幼動輒萬元，相對平價，吸引許多家長搶進，可惜僧多粥少，公幼每年備取人數多達上千人，供不應求的狀況年年上演。
教育局指出，一○六學年度公幼總員額為一萬八八五五名，扣除直升幼兒後，開放登記的缺額約八六七九名，其中新增十六班、四八○個名額，分別是民族、永春、長安、五常、華江、舊莊、成德、修德、社子及芝山等十所國小附幼各增設一班，文湖與和平婦幼各增兩班，另中正幼兒園完成校舍補強，恢復招收五班。
父母一方或監護人須設籍同戶
教育局長曾燦金說，公幼去年錄取率六成九，增加招生名額後，錄取率可望破七成，也希望在六年內達成公私幼七比三，讓公幼、非營利與私立幼兒園比例達到四：三：三，公幼錄取率拉高到七成五，提供平價優質幼兒園。
設優先入園方案及「排富限制」
曾燦金提到，今年報名資格與往年不同，今年新增父母一方或監護人需與幼兒設籍同一戶規定，「主要希望就讀幼兒園者真的住附近。」此外，家有三胎以上、新移民滿五足歲及家有兄姊就讀該園或該國小可優先入園，教育局說，今年新增「排富限制」，兄姊就讀該園或該國小一、二年級的幼兒，其父母所得稅率須未達廿％。
教育局說，公幼招生報名，在五月廿四日至廿六日分三階段進行，每階段每位幼兒以登記一園為限，登記時間為每天早上八點半至下午一點，登記人數若超額，翌日下午兩點電腦抽籤，下午四點須完成報到手續。
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