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〈台北都會〉林口5萬噸配水池 啟用
2017-02-16
〔記者葉冠妤／新北報導〕林口人不再怕停水！由於位於高地及自來水管線末端，過去林口每逢颱風都飽受停水、復水緩慢之苦，台灣自來水公司興建的五萬噸配水池歷經廿七個月工期，昨正式啟用，往後即便停水，也能提供一天半至兩天的穩定供水。
台灣自來水公司董事長郭俊銘、新北市長朱立倫、市議員蔡淑君、前立委吳育昇等昨出席啟用典禮；郭俊銘提到，為解決林口停水問題，水公司多方尋覓配水池用地，但總缺臨門一腳，在與新北市府合作下，終於敲定於寶林路、文化三路口的林口國民運動中心用地，興建大型地下式配水池。
穩定供水 減少停水頻率
自來水公司第二區管理處長呂崇德指出，目前林口地區約三萬七千的用水戶、九萬多人，完工啟用後，將為林口地區提供穩定供水及蓄水的雙重功能，減少停水頻率，同時縮短復水時間。
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