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〈台北都會〉環局清潔獎金 工會盼統一給8千
2017-02-16
〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府去年增編一億元清潔獎金，擬分工項調整清潔隊員獎金，但工會訴求「要公平、不要對立」，要求全面發給八千元，避免從事不同工項同仁的對立，昨天早上動員近百人到環保局門口陳情，過程理性平和；環保局表示，目前正在蒐集意見，預計三月提出試辦方案，年底檢討執行成效後，一○七年敲定最終方案。
環局原擬依工項 發給清潔獎金
環保局主任秘書程大維說，環保署訂定「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」，由地方政府視財政狀況及工作情形，編列預算發放清潔獎金，目前每人六千元；一○三年修正調高上限為八千元，市府總預算今年在原來的四億元基礎上，增列一億元，希望調整部分工項的清潔獎金，例如出勤風險高的駕駛、夜班、資收班等人員，給予實際的鼓勵、慰勞。
工會：依工項發放 易造成對立
環保局工會理事長許效溢表示，清潔獎金照工項發放會出現不一致情況，造成隊員的對立，希望市府比照台北市、桃園市、台中市、高雄市，全面加發兩千元，近百名陳情隊員及其他縣市聲援的代表高喊「要公平、不要對立，全面八千元」。
程大維指出，新北市清潔隊員五千多人，遠高於其他縣市的兩千至三千多人，若要全面發放，市庫至少增加兩億元支出，市府希望能在兼顧財政的前提下照顧隊員；為了多聽取隊員的聲音，已經辦了卅三場座談會，但各清潔隊、工會看法差異大，目前仍在蒐集各方意見，希望三月定案，屆時發放會回溯到今年一月。
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