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〈台北都會〉機捷新北轉乘接駁 再添7線公車

2017-02-16

配合機捷個人試乘 今同步開跑

〔記者何玉華、沈佩瑤／綜合報導〕捷運機場線今（十六）日起至三月一日開放個人試乘，新北市有一一○條公車路線提供轉乘接駁服務，其中交通局核定在A3、A5、A9站新闢的七條捷運公車路線，配合機場線試營運時間，同步上線營運。

交通局主任秘書吳國濟說，機捷在新北市共有A3新北產業園區、A4新莊副都心、A5泰山站、A6泰山貴和站及A9林口站，原有接駁公車路線一○三條，新核定七條，包括A3站的958、959，由捷運新蘆線先嗇宮行經三重光復路後，分別行駛新莊化成路、新莊頭前路到A3站。

A5站新闢的960是由捷運新蘆線新莊站出發，899由捷運新蘆線蘆洲站經泰山、五股至機場線泰山站。A9站新闢的854、961、962都是在林口區內的接駁。

捷運站周邊 新闢6個YouBike站

另外，捷運站周邊新闢六個YouBike站、公車停靠區、計程車排班區、臨停接送區都同步開放，交通局也在三重站及新北產業園區站增設六四一個機車位及二一三個自行車位，方便民眾轉乘使用。

台北市長柯文哲昨天試乘機場捷運，並給予「Excellent」（傑出）的好評價，不過「為了更進步」，只有打九十九分。柯表示，接下來會由雙方各派一位副市長組成緊急應變小組，任何問題以最速件處理。

有媒體問，是否會找新北市長朱立倫一起討論成立應變小組事宜，柯沉默不回應，桃園市長鄭文燦則連忙跳出來堅定表示「會」，一旁的主持人也趕緊打圓場表示由鄭市長回應，接著柯、鄭兩人發出乾笑。

鄭文燦進一步說明，因機場捷運沿線經過新北市，包括新北市的接駁公車等，通車的時候會有個小組，「也會把新北市的代表納入。」

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  • 捷運機場線新闢7接駁公車路線表

    捷運機場線新闢7接駁公車路線表

  • 捷運機場線Ａ9站除了原有公車路線，另新闢三條區內接駁公車路線。（記者何玉華攝）

    捷運機場線Ａ9站除了原有公車路線，另新闢三條區內接駁公車路線。（記者何玉華攝）

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機捷新北轉乘接駁 再添7線公車

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