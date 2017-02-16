快訊明華園愛的波麗路台中登場
〈北部〉愛上無嘴貓廁所 幼兒揪噓噓樂
2017-02-16
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉北埔國小幼兒園自二年前打造米奇廁所後，讓中大班學生變得超愛「噓噓」，少了尿褲子煩惱，校長丁嘉琦今年再加碼，一口氣完成多間主題廁所，其中因「無嘴貓廁所」的Hello Kitty磁磚太搶手，每節下課都吸引成群小朋友「揪團上廁所！」尿完還會依依不捨，想要多看幾眼。
一般學齡前幼兒多半都有憋尿習慣，北埔國小趁著整修廁所之際，一連將其中九間廁所，融入主題情境，除打造友善性別廁所，超可愛的卡通磁磚、外牆、馬桶及小便斗，還意外在校園掀起一股「尿尿風潮」，增加學童的如廁次數。
今年剛完工的Hello Kitty全新廁所，因有雲林科技大學設計團隊指導，室內格局較以往明亮、通風，間數也比過去多，增加空間使用率，粉色系的如廁環境，不僅深受小女孩歡迎，就連小男生也超瘋狂，對隱身在小便斗內的青蛙更是愛不釋手。
校長丁嘉琦說，Hello Kitty廁所約花卅四萬元打造，磁磚、配色全由校方親自挑選，就連地磚都有象徵凱蒂貓的蝴蝶結，讓小朋友相當珍惜，自動自發維護廁所整潔，也養成定時上廁所、洗手的習慣，增強自理能力。
他說，目前九間主題廁所，除有米老鼠、米妮、航海王及凱蒂貓等可愛圖案外，還有以馬賽克磚拼貼而成的原民風格廁所，另具有中國風的復古味廁所，也將於近月完工，並增加蹲式馬桶長度，盼公用廁所能夠更具「家庭化」。
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