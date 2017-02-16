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〈北部〉國際樂團教打鼓 特教生舞力全開

2017-02-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕美國在台協會邀請國際知名樂團「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」，昨天到花蓮特殊教育學校舉辦「打擊體驗工作坊」，數十名特教生還自願上台體驗罕見樂器「鋼鼓」，其中一名學生更跟著緊湊節奏舞力全開，展現舞蹈天分，讓來自美國的團員好感動，頻頻鼓掌叫好。

美國在台協會與美國國務院教育、文化事務局及美國之音合作，透過「音樂出訪計畫」和各國交流文化，其中一站選擇來到台灣，並陸續於台北市、新北市、宜蘭縣及台東縣等地舉辦音樂會，另還特地到花蓮進行偏鄉及弱勢族群校園體驗活動。

「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」以鋼鼓演奏為主，搭配貝斯手及鼓手，演出多首經典爵士樂音，昨日花特教全校師生，對於用汽油桶改裝而成的新樂器感到相當驚奇，除主動吹奏陶笛表示歡迎，更有多名學生輪流上場體驗打鼓，展現音樂及舞蹈天分。

團長強納森‧史凱爾斯說，特教生是一群相當活潑、可愛的孩子，這次旅行將會帶給大家一個很棒的回憶，目前樂團仍巡迴全球，持續推廣鋼鼓表演，盼用音樂作為共通語言，拉近和民眾的距離，分享彼此異國文化。

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  • 國際知名樂團「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」，昨天受邀到花蓮特殊教育學校舉辦「打擊體驗工作坊」，數十名特教生還輪番上場加入打擊行列。（記者王峻祺攝）

    國際知名樂團「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」，昨天受邀到花蓮特殊教育學校舉辦「打擊體驗工作坊」，數十名特教生還輪番上場加入打擊行列。（記者王峻祺攝）

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