〈北部〉拎吉他木箱 2女走遍4洲6國

2017-02-16

組安妮塔克樂團 2年前展開旅程

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕台灣兩名女生安妮和塔克，帶著一把吉他、一個木箱，組成「安妮塔克」樂團走遍四洲六國 ，以自由奔放聲線迷倒紐約客，也帶著音樂環澳，更到歐洲街頭表演。安妮塔克說，觀眾的一個擁抱、一個拍肩，都是她們繼續留在街頭的動力。

安妮本名張育瑄，塔克是張宇婷，以兩人的名字組成「安妮塔克」樂團，以輕快、節奏感重的歌曲征服各國人心；熱愛街頭表演的兩人，兩年前展開世界旅程，不但環澳演出，也曾到德國、荷蘭、法國、英國、美國街頭表演；塔克說，兩人希望走訪不同國家，了解各地文化讓自己更精進。

三十的歲安妮是主唱兼吉他手，輔大國貿系畢業，因緣際會在學校社團學習吉他，到少年監獄唱民歌，開始接觸音樂，愛上音樂；她說，那時候連一首英文歌都不會唱，後來跟朋友們組團，才開始慢慢學習、慢慢累積，找出樂團風格。

觀眾直接回饋 有時危險有時暖心

比起定點駐唱，安妮更喜歡街頭的不可預測性及許多挑戰。安妮說，街頭什麼都可能發生，有的很溫馨，有的很危險，有次在澳洲街頭，一名酒醉男性一掌打歪麥克風，麥克風砸到她的嘴巴，鮮血直流。

儘管如此，安妮喜歡街頭上觀眾直接的回饋，既暖心又受到鼓勵，有次在紐約表演，正在表演「Love u like a love song」這首歌，有點悲傷的曲調觸動一名觀眾的心，他提著大包、小包從大賣場要回家，身上沒有錢了，駐足在她們面前，把整包剛買物品全部留給她們。

「接下來要考取全台各縣市街頭藝人證照」，二十五歲鼓手塔克表演時甩著一頭馬尾，忘情打著強烈的節奏。塔克說，去年考取宜蘭街頭藝人證照，目前已獲得十縣市證照，目前樂團正在錄製第二張專輯，也要前往香港婚禮演出，並在當地街頭表演。