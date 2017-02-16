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〈北部〉六家國小繪本創作 變身鄉土教材
2017-02-16
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市六家國小廿九名學童，聯手創作「六家庄的故事」兒童繪本，將出版為鄉土文化及閱讀教材。新竹縣長邱鏡淳除頒獎肯定小畫家們的用心，還期許師生從繪本進階到2D動畫，甚至編成劇本拍攝微電影，讓更多六家學子重新認識家鄉，同時也培育多元創作長才。
六家國小辦理學習型城市「六家綠園道—靚水學堂」子計畫，以「竹北六家民俗公園、新瓦屋客家文化保存區、六家水圳、十三伯公、卓永統紀念圖書館」等五個故事為主題，在校內舉辦六家庄故事創作營。
校長何明星表示，創作營廿九名學童在老師團隊的指導下，將訪談耆老關於六家庄的歷史人文事蹟，編纂成在地化的故事腳本，再利用課暇，集體創作成「六家庄的故事」兒童繪本。
邱鏡淳說，他感受到繪本圖文之間流露孩子們對鄉土的重新認識、與上一代甚至上兩代的連接，這是當前世代溝通非常欠缺的元素。他很肯定小畫家的熱情投入，親自到學校鼓勵大家；學生們也興奮地以簽名繪本，回贈給邱爺爺，還說有機會要再創作。
縣府教育處表示，除六家國小將「六家庄的故事」繪本，作為鄉土文化及閱讀教育之用，今年也將分享到興隆和東興國小；而六家國小本身有2D軟體，校方也準備成立社團，投入製作2D動畫。
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