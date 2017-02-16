〈北部〉突檢學童交通車 竹苗各3違規

2017-02-16

〔記者許展溢、彭健禮、洪美秀／綜合報導〕昨天是各地國小開學後首日下半天不用上課的日子，有鑒於遊覽車事故頻傳，竹苗地區均出動聯合稽查，維護學童乘車安全。

新竹市監理站昨天在小學生放學時段，會同市警察局交通隊、市府教育處組成聯合稽查小組，前往關東國小抽驗接送學生的大型及中型交通車，經查七輛車有三件違規，違規項目是拆除頭枕、超載及安全門放置物品，已要求駕駛立即改善並開單告發及限期改善。

苗栗監理站、苗栗縣政府教育處及縣警察局交通隊，昨天則聯合突襲苗栗縣頭份國小校門口十六輛安親班座車，其中一輛有三項違規，當場開罰。

苗栗監理站副站長鄭泉昌說，這輛為自小客車的幼童專車，不僅載運七歲以上學童，車內還放置兩張非固定性板凳，安全門也緊閉，加上最多只能載八人卻超載。七十歲徐姓司機接到罰單，無奈說，自己也是受雇於人，總不能將其他學童放在路邊不理會。

苗栗監理站表示，經查違規改裝座椅，可開罰兩千四百元至九千六百元；超載三千元到九千元；逾期檢驗九百元以上，一千八百元以下罰鍰；逾期六個月以上未檢驗則註銷牌照。