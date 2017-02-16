〈北部〉搶救百年朴樹 新豐鳳坑整地700坪

2017-02-16

〔記者廖雪茹／新豐報導〕位在新竹縣新豐鄉紅毛港南岸的鳳坑村姜厝朴樹林，為台灣西海岸的稀有國寶級植物，更陪伴當地居民長大，可惜近年生長情況不佳；社區規劃師為了搶救百年朴樹，號召村民整頓荒蕪地，期盼創造一個良好的復育環境，讓朴樹林恢復往日風采。

社區規劃師姜政焜、呂曉婷夫婦表示，姜氏聚落的朴樹林擁有一百多年歷史，總計一○六棵，為全台朴樹林數群最多、最密集的地區，因位在濱海，受到強勁海風吹襲，樹枝自然曲折，外型特殊且優美，兼具景觀與歷史價值；可惜在民國九十四年來因為病蟲害等因素，一棵棵枯死，縣府農業處搶救後，目前推估只剩六、七十棵。

經縣府交通旅遊處的社規師駐地操作計畫經費補助，社規師選定一塊約七百坪大、已荒廢多年的綠地作為示範，雇用怪土機整地，並號召村民、新豐青工會志工分頭修復綠地裡的涼亭，栽種菊科類和蔓荊等濱海植物。

姜政焜說，該綠地因雜草叢生妨礙朴樹生長，將爭取地主同意繼續整地，並邀請樹木醫生為朴樹診斷，針對生病的朴樹進行救治，希望讓朴樹繼續健康的矗立在姜厝聚落，陪伴鳳坑的孩子長大！