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〈北部〉通霄特產沒種子 彩虹玉米斷貨
2017-02-16
逾廿公頃玉米田開天窗
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「之前收成差，現在連種子都沒了！」苗栗縣通霄鎮農會向行政院農委會農業試驗所買下專利、推廣種植號稱全台唯一的彩虹玉米，逐年推廣、宣傳下儼然已經成為代表通霄鎮的農特產品，採買者絡繹不絕。不過，有農民反映，已經快半年沒有種子種植，超過廿公頃的玉米田真的「開天窗」。
農會嘗試自種分攤風險
「一切都是天災惹得禍！」通霄鎮農會指出，由於去年的颱風、寒害影響，導致提供彩虹玉米種子的農業試驗所栽種的彩虹玉米「種子田」種子無法存活，可以說顆粒無收，因此農會和農民再焦急希望能夠拿到種子，農試所也無能為力。
通霄鎮農會無奈地表示，從去年約十月種子就斷貨，不少農民頻頻來電抱怨，有鑑於此，通霄鎮農會將開始自己嘗試栽種彩虹玉米種子「至少能多一個來源管道、分攤風險」。
農民指出，如果是之前留下的種子，由於不是當季的，種出來的玉米相較種子田所提供種子栽種的彩虹玉米，不但又短又小，外觀也不好看，不若正常該有飽滿的樣貌，玉米農雖然搖頭苦嘆，也只能希望能夠快點有種子種植。
彩虹玉米屬於台農五號黑糯玉米品種，由農委會農業試驗所研發，通霄鎮農會向農試所買下專利權栽種。
通霄彩虹玉米與農會契作的農田面積約廿公頃，更有不少向農會購買種子嘗試栽種的農民，農會也曾多次舉辦活動並和地方特色節慶、餐廳業者結合，創作出不少彩虹玉米特色料理，成為農民的另一項重要經濟來源。
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